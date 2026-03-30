Це мінус для імунітету: Брієдіс – про приїзд Джошуа в Україну

Латвійський боксер Майріс Брієдіс (28-3, 20 KO) висловився про приїзд Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) в Україну.

Своїми думками колишній чемпіон світу поділився на власному YouTube-каналі.

На думку Брієдіса, Джошуа допустив помилку, відвідавши Україну. Мовляв, такі переїзди позначаться на імунітеті боксера.

"Джошуа приїхав до України – піар-міар, там ходили скрізь. Так, для піару добре. Але для підготовки кожен переліт – це мінус імунітету. Кожна ось така тусувальна хода – це мінус імунітету. А що Ф'юрі робить? А Ф'юрі сидить уже у таборі давно", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що 21 березня Джошуа відвідав вечір боксу Rising Stars, який організувала промоутерська компанія Усика. Згодом британець позитивно відгунувся про візит в Україну.

Зазначимо, що наразі Ентоні Джошуа не готується до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34−2−1, 24 КО), адже його ще не затвердили. Натомість "Циганський король" 11 квітня битиметься з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21−2, 19 KO).

Раніше Брієдіс висловився про бій Усика з Ріко Верховеном. На думку латвійця, організатори зуміли здивувати вибором суперника та локацією поєдинку.