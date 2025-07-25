У нього найбільші шанси: Рой Джонс назвав неочікуваного боксера, що може перемогти Усика

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший вважає, що у тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) найбільші шанси на те, щоб здолати абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає iFL TV.

"Є кілька хлопців, які мають шанс. Але з тих, кого ми знаємо, найкращі шанси у Джозефа Паркера. Я сподіваюся, що Паркер буде наступним суперником Усика. Його нелегко перемогти. Але найкращі шанси має Паркер. Я не кажу, що він його переможе, але він має найкращі шанси.

Я думаю, що він може створити достатньо складностей. Паркер не є великим надважковаговиком, а Усик краще бореться з великими хлопцями. Хтось менший може змагатися у швидкості, і йому буде складніше. Тому я думаю, що Джозеф буде найкращим суперником", – сказав Джонс-молодший.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі.

Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.