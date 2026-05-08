Ексчемпіон звернувся до Бенавідеса щодо потенційного бою з Усиком: Бери його, поки він гарячий

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший поділився своєю думкою щодо потенційного бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Його слова передає All The Smoke Fight.

Американець вважає такий бій дуже хорошим для поціновувачів боксу, який став би одним із найбільших поєдинків цього десятиліття.

Джонс звернувся до 29-річного земляка, закликавши його побитись із непереможеним українцем.

"Бери його, поки він гарячий, не грайся з ними і не давай їм гратися з тобою. Підіймайся і бийся з Усиком, поки це актуально, поки це має сенс. Ти завжди можеш повернутися назад і побитися з Опетаєю, якщо захочеш: якщо ти програєш Усику, бій з Опетаєю все ще буде. Якщо ти програєш Опетаї, бій з Усиком зникне. Будь розумним у цьому питанні, йди і бери Усика, поки залізо гаряче. Якщо ти переможеш Усика, тобі ніколи не доведеться зустрітися з Опетаєю, хіба що він сам підніметься в надважку вагу", – сказав Рой Джонс.

Вперше про цей можливий двобій з'явилася інформація на початку травня 2026-го від інсайдера журналу The Ring Майка Коппінджера. Він повідомив, що таке протистояння прагне побачити голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Поєдинок Усик – Бенавідес може відбутися у 2027 році у гевівейті.

Нагадаємо, що у своєму крайньому бою Бенавідес здобув дострокову перемогу над Гільберто Раміресом, нокаутувавши його в шостому раунді. Американець завоював пояси WBA і WBO у важкій вазі. Для боксера це вже чемпіонський титул у третьому дивізіоні – раніше він тріумфував у другій середній та напівважкій категоріях.

Тоді як Усик 23 травня 2026 року поб'ється проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

Раніше батько Бенавідеса назвав такий потенційний двобій найбільшим викликом для його сина.