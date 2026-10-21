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Ексчемпіон світу оцінив стиль боксу Дюбуа, закликавши брати приклад із легендарного Льюїса

Денис Іваненко — 21 жовтня 2026, 09:41
Ексчемпіон світу оцінив стиль боксу Дюбуа, закликавши брати приклад із легендарного Льюїса
Даніель Дюбуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився думкою про володаря титулу WBO в надважкій вазі Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

"Він – справжній атлет, просто машина. У нього ідеальні фізичні дані для надважковаговика. Дюбуа добре тримає удар і володіє нищівною міццю. Знаєте, хотілося б, щоб він діяв трохи розкутіше. Зараз усе виглядає надто напружено.

Усе дуже потужно, але йому варто було б діяти трохи більше у стилі Леннокса Льюїса: готувати атаки, розкривати суперника дрібними ударами, перш ніж завдавати важких. Бо зараз у нього кожен рух – це 100% енергії", – сказав Хей.

Британець також розповів, хто може стати дуже незручним суперником для "Динаміта". Він виділив чинного чемпіона світу за версією WBC:

"Гадаю, у бою проти Кабаєла такий стиль, постійні спроби проломити суперника силою – не спрацює. Агіт дуже спритний, вміє змінювати кути атаки, працює по корпусу. Завдяки чудовій аматорській школі він демонструє навички, подібні до тих, що має Усик. Тому, на мою думку, для Дюбуа це буде надзвичайно складний бій.

Про це майже ніхто не говорить, усі обговорюють Філіпа Хрговича, але німець – це "темна конячка". Це той боксер, якого всі намагалися оминати. Він пройшов через низку важких поєдинків із непереможеними суперниками тоді, коли ніхто інший не хотів із ними битися. Кабаєл здобував свій досвід у найскладніших умовах, без жодного гучного промоушену".

Зазначимо, що напередодні Дюбуа захистив пояс WBO в реванші з Фабіо Вордлі. "Динаміт" здобув перемогу технічним у другому раунді.

Після цього промоутер Френк Воррен заявив, що британець повернеться на ринг уже на початку 2027 року. Одним із потенційних суперників називається саме Агіт Кабаєл.

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