Я повернуся сильнішим: Вордлі – про другу поразку від Дюбуа

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) пообіцяв вдало повернутися на ринг після другої поразки від Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО), поставивши у приклад "Динаміта".

Слова боксера цитує Sky Sports.

"Програвати – це завжди неприємно. Але що є, те є: я завжди обирав собі в суперники найсильніших, найжорсткіших і найнебезпечніших бійців – немає нічого ганебного в тому, щоб випробувати себе проти найкращих. Даніель – чудовий приклад того, як можна повернутися після поразки. Я теж повернуся", – заявив Фабіо.

31-річний британський боксер розповів, що він із командою розробив план на реванш, у який намагалися вносити певні корективи, але у цьому протистоянні це не спрацювало.

Вордлі віддав належне супернику, який дуже добре підготувався до другого очного двобою.

"Він сам пройшов шлях від поразки до повернення, і я прагну зробити те саме. Дякую Даніелю та його команді за два фантастичні поєдинки. Я повернуся сильнішим", – додав ексчемпіон.

Нагадаємо, що реванш у Лондоні тривав неповні два раунди, коли Дюбуа вчергове затиснув суперника, викидаючи цілу серію потужних ударів. В один із моментів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник.

За відведений час Вордлі спромігся завдати лише чотирьох точних ударів. Даніель зберіг титул WBO.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні.

Після поєдинку легендарний тренер Тедді Атлас назвав причину поразки 31-річного боксера. Тоді як Тоні Белью поділився своїми враженнями від реваншу.