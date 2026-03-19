Гвоздик – про майбутній дебют Хижняка у професіоналах: Не розумію, чи взагалі можливо у темпі Олександра боксувати 12 раундів

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) висловився про дебютний бій Олександра Хижняка на професійному рингу, який відбудеться 21 березня у рамках вечора боксу від Usyk-17 Promotions.

Його слова наводить LuckyPunch.

38-річний український боєць відзначив, що Хижняк є одним із найтитулованіших аматорів в історії боксу України. На думку Гвоздика, вік Олександра (йому 30 років) може бути неідеальним для переходу у професіонали, але колосальний досвід зіграє на руку олімпійському чемпіону.

"Я думаю, що це ідеальний варіант для Сашка з погляду промоушена. Гадаю, що будь-який інший промоутер мав би на меті якнайскоріше "відбити" вкладені гроші з урахуванням віку Сашка, і форсував би підвищення рівня опозиції дуже швидко. У зв'язку з чим могли б виникнути проблеми. Думаю, що Usyk-17 Promotions цього робити не будуть. Думаю, що бачення таке – Сашко максимально притягне увагу до івентів з його участю, а далі як піде. Стане чемпіоном – взагалі супер. Це не буде просто, але шанси є завжди", – сказав Гвоздик.

За словами ексчемпіона, головною проблемою у такому випадку може стати час, який знадобиться Хижняку на адаптацію.

"Якщо ми кажемо про наміри стати чемпіоном, то треба бути спроможним боксувати 12 раундів, треба сповільнитися і десь більше покладатися саме на боксерські навички, тому що я поки не розумію, чи взагалі можливо у темпі Олександра боксувати 12 раундів. Але я не виключаю, що ми це побачимо", – додав досвідчений боєць.

Відзначимо, що суперником 30-річного українського боксера з Полтави буде колумбієць Вільмер Барон.

Нагадаємо, що захід відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, але повністю були розкуплені.

Усі виручені кошти на заході підуть на благодійність через благодійний фонд колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті. Усі, хто не потрапить безпосередньо на подію, зможе переглянути вечір боксу на Суспільне Спорт або стрімінговій платформі DAZN.

Також у програму боксерської події входить рейтинговий двобій Даніеля Лапіна, який захищатиме свої титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса, та дебют Кіри Макогоненко на професійному рівні.