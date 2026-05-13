Чемпіон Бокс

Гвоздик: Хочу додати до своєї колекції пояс Zuffa

Олександр Булава — 13 травня 2026, 00:15
Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) розповів про плани на майбутнє.

Його слова передає LuckyPunch.

"Відчуваю себе на 20 років або на 16, мені здається, вік – це цифра в голові, якщо ти готовий навантажувати себе. Мені здається, що в більшості випадків, спортсмени спочатку починають старіти ментально, тобто вони собі накручують, що я вже десь старий, десь якийсь там вік, десь мені це робити вже важко, але якщо ти можеш на це не звертати уваги, то потім ти розумієш, що сил насправді ще дуже багато.

Цілі в боксі? Людині ніколи недостатньо, хотілося б ще додати до своєї колекції, наприклад, пояс Zuffa. Зараз мені здається, що вони такі починають, але в майбутньому мені здається, що це буде дуже популярний пояс. Але з іншого боку, дивлячись з чого я починав, і усе могло б бути взагалі інакше", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що на початку лютого 2026 року український боксер несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу. На початку поєдинку Олександр двічі відправляв суперника в нокдаун, але у сьомому раунді сам опинився на канвасі.

Ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі Гвоздика. Нещодавно боксер підписав контракт з компанією Zuffa Boxing, за яким він гарантовано отримує три поєдинки на рік.

