Цей бій має сенс: Гвоздик – про потенційний поєдинок з Берланга

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) заявив, що готовий до потенційного поєдинку з Едгаром Берланга (23-1, 18 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"Я б хотів, щоб так сталося, я не бачу жодних причин чому б ні. Мені здається, наприклад, зробити це на Медісон-сквер-гарден тому, що у Нью-Йорку пуерто-риканська та українська діаспори найбільші. Також, поруч Філадельфія, звідки також підтягнуться люди, тому мені здається цей бій має сенс. Але чи приймуть вони його, подивимося", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що на початку лютого 2026 року український боксер несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу. На початку поєдинку Олександр двічі відправляв суперника в нокдаун, але у сьомому раунді сам опинився на канвасі.

Ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі Гвоздика. Нещодавно боксер підписав контракт з компанією Zuffa Boxing, за яким він гарантовано отримує три поєдинки на рік.