Він більш голодний: Гвоздик про фаворита бою Джошуа – Ф’юрі

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) вважає Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) фаворитом у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"Не можу знайти причин, чому цей бій може не відбутися, вони два британці, вони сто відсотків зберуть стадіон та зроблять багато грошей.

Хто переможе? Коли Фʼюрі був чемпіоном, ще до його поразок Олександру Усику, я б сказав, що сто відсотків Фʼюрі. Зараз я не можу сказати, що він вразив в своєму останньому двобої проти Махмудова, і Джошуа в той самий час в останніх боях не дуже вражає, але чомусь мені здається, що Джошуа наразі більш голодний. Насправді дуже важко визначитись із переможцем цього бою, але чомусь я схиляюся на бік Джошуа", – заявив Гвоздик.