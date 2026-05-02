Він більш голодний: Гвоздик про фаворита бою Джошуа – Ф’юрі

Олександр Булава — 2 травня 2026, 11:47
Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) вважає Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) фаворитом у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

"Не можу знайти причин, чому цей бій може не відбутися, вони два британці, вони сто відсотків зберуть стадіон та зроблять багато грошей.

Хто переможе? Коли Фʼюрі був чемпіоном, ще до його поразок Олександру Усику, я б сказав, що сто відсотків Фʼюрі. Зараз я не можу сказати, що він вразив в своєму останньому двобої проти Махмудова, і Джошуа в той самий час в останніх боях не дуже вражає, але чомусь мені здається, що Джошуа наразі більш голодний. Насправді дуже важко визначитись із переможцем цього бою, але чомусь я схиляюся на бік Джошуа", – заявив Гвоздик.

Раніше повідомлялося, що контракт на бій Джошуа – Ф'юрі підписано. Поєдинок може відбутися у жовтні 2026 року на лондонському стадіоні "Вембі".

Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО), який відбудеться 25 липня.

