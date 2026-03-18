Іллюша дізнався свого суперника у рамках шоу Usyk-17 Promotions

Український боксер Павло Іллюша (2-0, 2 КО) отримав свого наступного суперника, з яким поб'ється у рамках вечора боксу від Usyk-17 Promotions.

Опонентом українця буде представник Колумбії Хуан Боада, у якого за спиною 19 перемог, 11 із яких були нокаутом. Також у пасиві колумбійця 11 поразок.

Боксерська подія під егідою промоутерської компанії Олександра Усика відбудеться 21 березня. У межах шоу свій дебютний бій на професійному рівні проведе Кіра Макогоненко.

Також свій перший поєдинок на профі-рингу проведе олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Його опонентом буде колумбієць Вільмер Барон.

Натомість Даніель Лапін захищатиме свої титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти латвійського боксера Крістапса Бульмейстерса. Цей двобій буде рейтинговим.

Нагадаємо, що захід відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, але повністю були розкуплені.

Усі виручені кошти на заході підуть на благодійність через благодійний фонд колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті. Усі, хто не потрапить безпосередньо на подію, зможе переглянути вечір боксу на Суспільне Спорт або стрімінговій платформі DAZN.

Раніше повідомлялось, що свого суперника у рамках боксерського шоу дізнався українець Ельвін Алієв.