Будь-який бій несе ризик: Гвоздик зізнався, чи вважає Верховена небезпечним суперником для Усика

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик поділився думками про бій Олександра Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Слова українського боксера передає Sport-express.

Він розповів, чи є якась спортивна складова в такому поєдинку. На думку 38-річного спортсмена, це буде цікаве протистояння, яке приверне до себе увагу й воно не є сильно небезпечним для чинного короля хевівейту.

"Прикольний бій, особливо для фанів. З точки зору спорту Сашко уже всім усе довів, то чому йому не провести поєдинок проти Верховена – найкращий у світі боксер проти найкращого кікбоксера. Будь-який бій несе ризик. У такому випадку треба не ризикувати та закінчувати, але якщо Сашко хоче ще бути в ринзі, то нехай продовжує. Він точно не може втратити свою спадщину, як би не закінчився бій. Припустимо, що Усик в майбутньому комусь програє, і що? В нього вже не буде спадщини та всі забудуть його перемоги? Ні, це так не працює", – сказав Гвоздик.

Досвідчений боксер також спрогнозував, як завершиться ця битва. Він змоделював сценарій і назвав підсумковий результат.

"Усик довів, що він найкращий, коли боксував проти топів. Якщо Сашко перемагав найкращих у боксі, то представник іншого виду спорту Верховен не створить йому проблем. Так, він великий і є небезпечним, але чим він кращий за Ф'юрі? Нічим! Тому бій буде проходити за планом Олександра. Якщо б вони билися за правилами тайського боксу, то тоді б було за що переживати, але у боксі Сашко знає, що робити. Верховен – це не той опонент, якого варто боятися. Думаю, що Усик виграє достроково десь після екватору", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що поєдинок нідерландця та українця відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. Вони битимуться за чемпіонський титул WBC.

