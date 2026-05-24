Сашко змусив похвилюватися: Гвоздик оцінив перемогу Усика над Верховеном

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Спорт-Експрес Україна.

Поєдинок виявився непростим для Усика, адже Верховен переважав українця за габаритами. Крім того, нідерландець діяв нестандартно, створивши проблеми українському чемпіону.

"Цікаво вийшло, нелегко. Сашко змусив похвилюватися. Суперник був такий, якого важко читати. Алгоритм бою Верховена трохи відрізняється від того, який використовують класичні боксери. І він насправді такий великий, кремезний хлопець, тому по ходу поєдинку десь змушував нервувати. Але потім майстерно виконаний аперкот поставив крапку у цьому шоу", – сказав Гвоздик.

На думку Гвоздика, Усик у поєдинку з Верховеном був повільнішим, ніж зазвичай.

"Можливо, з боку Олександра десь трохи була недооцінка суперника, адже всім здавалося, що буде легше. Може, і Олександр не зміг набрати топову форму, я насправді не знаю. Але зазвичай він буває трохи швидшим", – додав Гвоздик.

Нагадаємо, що до 11-го раунду Верховен володів незначною перевагою над Усиком. Український боксер змінив хід поєдинку в передостанній 3-хвилинці, коли спочатку відправив у нокдаун нідерландця, а згодом здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

