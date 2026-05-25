Це виглядало майже комічно: тренер Дюбуа пояснив, чому Усику було так складно в бою з Верховеном

Дон Чарльз висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 KO) у битві за титул WBC.

Його слова передає Seconds Out.

Тренер британського супертяжа Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) розповів, чому українцю, який поступався за записками суддів після 10 раундів, було так важко протистояти кікбоксеру.

"Я мушу похвалити Пітера Ф'юрі за те, що він розробив план, який буквально нейтралізував усі сильні сторони, повністю позбавивши Усика можливості перемогти. Олександру доводилося пристосовуватися до того, що робив Ріко. Усик нічого не міг зробити. Після кожного раунду він повертався в кут і не міг зрозуміти, що перед ним відбувається. План був не для справжніх шанувальників боксу, як ми. Часом це виглядало майже комічно. Ритм, який використовував Ріко, був досить комічним, але він працював.

Верховен атакував Усика в потрібні моменти, вступав у бій у потрібні моменти та просто постійно виводив українця з себе, що Олександр зазвичай і робить із суперниками. І це йому дуже не подобалося. І поки він намагався пристосуватися, Ріко кидався вперед із двома-трьома ударами. Він атакував серіями, що справді поставило Усика в незручне становище. Олександр просто шукав ідеального контр-удару, якого в нього не було. І він програвав багато раундів. Якоїсь миті йому знадобилася дострокова перемога, і він її здобув", – сказав Чарльз.