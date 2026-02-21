Гвоздик розкрив деталі контракту з Zuffa Boxing
Український боксер Олександр Гвоздик (21–3, 17 КО) заявив, що його контракт із Zuffa Boxing передбачає три гарантовані поєдинки.
Про це боєць розповів у коментарі каналу "Два Бокових".
"Я підписав контракт на 3 роки. В контракті вони пропонують гарантовано 3 бої на рік. Номери усі прописані аж до чемпіонського бою, навіть до першого захисту.
Я не можу боксувати під егідою інших організацій. Але, мені здається, це буде так, як їм хочеться, тому що там правила існують для того, щоб їх порушувати. Наприклад, зараз Опетая битиметься за Zuffa Title, але ж по двох чи по одній версії чемпіон у крузервейті – він від них відмовлятися не буде.
Це так само, як я розумію, як в UFC – ти можеш боксувати в Zuffa за титул. А інше – це так само, якби ти сказав: я хочу виступати в бігу", наприклад, на Олімпіаді. Ніхто тобі це не заборонить робити", – сказав Гвоздик.
Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого Гвоздик несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу по ходу сьомого раунду. Хоча Олександр завдав більше ударів, аніж суперник.
Ця поразка стала третьою у кар'єрі 38-річного боксера. Водночас Гвоздик не робить із цього фіаско якоїсь трагедії. Він сподівається, що у майбутньому отримає реванш від Калайджича.
Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.
Напередодні промоушен представив перший пояс організації