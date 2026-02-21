Гвоздик розкрив деталі контракту з Zuffa Boxing

Український боксер Олександр Гвоздик (21–3, 17 КО) заявив, що його контракт із Zuffa Boxing передбачає три гарантовані поєдинки.

Про це боєць розповів у коментарі каналу "Два Бокових".

"Я підписав контракт на 3 роки. В контракті вони пропонують гарантовано 3 бої на рік. Номери усі прописані аж до чемпіонського бою, навіть до першого захисту.

Я не можу боксувати під егідою інших організацій. Але, мені здається, це буде так, як їм хочеться, тому що там правила існують для того, щоб їх порушувати. Наприклад, зараз Опетая битиметься за Zuffa Title, але ж по двох чи по одній версії чемпіон у крузервейті – він від них відмовлятися не буде.

Це так само, як я розумію, як в UFC – ти можеш боксувати в Zuffa за титул. А інше – це так само, якби ти сказав: я хочу виступати в бігу", наприклад, на Олімпіаді. Ніхто тобі це не заборонить робити", – сказав Гвоздик.