Хотів вразити публіку: Гвоздик пояснив поразку від Калайджича

Український боксер Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) пояснив свою поразку від серба Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).

Про це боєць розповів у коментарі каналу "Два Бокових".

"Що сталося? Я пропустив удар. Спочатку один, і після першого нокдауну десь я був трохи вражений і мабуть, треба було потримати, а мені хотілося вразити публіку, новий промоушен.

Мені здавалося, що все нормально. Потім пройшов ще один, який був останнім. Тобто ніякої недооцінки до бою не було. Протягом бою я почав бачити, що він вже здувається. Мені здавалося, що йому вже кінець. Якось я бачив це в його очах. Мені хотілося здобути дострокову перемогу, а вийшло все навпаки", – сказав він.