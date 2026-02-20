Хотів вразити публіку: Гвоздик пояснив поразку від Калайджича
Український боксер Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) пояснив свою поразку від серба Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).
Про це боєць розповів у коментарі каналу "Два Бокових".
"Що сталося? Я пропустив удар. Спочатку один, і після першого нокдауну десь я був трохи вражений і мабуть, треба було потримати, а мені хотілося вразити публіку, новий промоушен.
Мені здавалося, що все нормально. Потім пройшов ще один, який був останнім. Тобто ніякої недооцінки до бою не було. Протягом бою я почав бачити, що він вже здувається. Мені здавалося, що йому вже кінець. Якось я бачив це в його очах. Мені хотілося здобути дострокову перемогу, а вийшло все навпаки", – сказав він.
Боксер заявив, що під час поєдинку був впевнений у своїй перемозі.
"Чи були думки, що перемога в кишені? Так, 100%. В цьому і була помилка", – підсумував Гвоздик.
Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого Гвоздик несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу по ходу сьомого раунду. Хоча Олександр завдав більше ударів, аніж суперник.
Ця поразка стала третьою у кар'єрі 38-річного боксера. Водночас Гвоздик не робить із цього фіаско якоїсь трагедії. Він сподівається, що у майбутньому отримає реванш від Калайджича.