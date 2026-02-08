Сподіваюсь, що ми проведемо реванш, – Гвоздик уперше висловився про свою несподівану поразку

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик висловився про свою поразку в останньому поєдинку проти Радівоє Калайджича.

Його слова цитує Luckypunch.

Український боксер заявив, що одразу після бою його відправили в лікарню за протоколом Zuffa Boxing. Проте зараз від почувається добре та фізично жодних проблем не має.

"Мене відправили в лікарню на томографію, але жодних проблем не виявили. Також я зроблю МРТ наступного тижня, знову ж таки, щоб виключити можливі проблеми. Психологічно теж усе добре, звісно, радіти нічому, але й плакати я теж не буду. Лайно трапляється", – сказав Гвоздик.

Також боєць пояснив причину своєї поразки. Він зізнався, що під час поєдинку розслабився й це призвело до неприємного результату.

"У бою сталося те, що в якийсь момент я повністю перестав боятися його ударів, і дуже хотів завершити бій достроково, за що й поплатився. Мені здавалося, що йому вже кінець, насправді, так воно й було, я бачив це в його очах, він шукав зручну можливість здатися. Його команда, звісно, зараз говоритиме, що вони це готували, і так далі. Не буду це заперечувати, перемога є перемога, і як то кажуть well done. Але я буду сподіватися, що ми проведемо реванш", – заявив боксер.

Нагадаємо, що їх очне протистояння відбулось 1 лютого. Гвоздик програв Калайджичу нокаутом у сьомому раунді, хоча перевершував суперника за ударами та відправляв того двічі в нокдаун.

Загалом ця поразка стала третьою на профі-рингу для українського бійця. В його активі також є 21 перемога, з яких 17 – нокаутом.