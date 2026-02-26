Гвоздик назвав можливі дати реваншу проти Калайджича

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) повідомив орієнтовні дати реваншу проти серба Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).

Про це він розповів Youtube-каналу "Два Бокових".

Наразі ще триває медична дискваліфікація Гвоздика, після якої він планує повернутися на ринг.

"Зараз пройшло тільки три тижні. Насправді я тренуюсь уже два тижні. Ну, роблю тільки ЗФП (загальна фізична підготовка – ред.), бокс не роблю. Тобто я відсторонений на два місяці за правилами. Але вже у травні я можу провести бій. Мені здається, це десь кінець травня або, можливо, червень, щось таке. Так, хотілося б знову вийти проти Калайджича одразу, але подивимось", – розповів Гвоздик.

Нагадаємо, що на початку лютого 2026 року український боксер несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу. На початку поєдинку Олександр двічі відправляв суперника в нокдаун, але у сьомому раунді сам опинився на канвасі.

Ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі Гвоздика. Нещодавно боксер підписав контракт з компанією Zuffa Boxing, за яким він гарантовано отримує три поєдинки на рік.