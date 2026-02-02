Гвоздик нокаутом програв Калайджичу на вечорі боксу в Лас-Вегасі

Американський боксер боснійського походження Радівоє Калайджич (30-3, 22 КО) нокаутував українця Олександра Гвоздика (21-3, 17 КО) в межах шоу Zuffa Boxing 2, що проходив у Лас-Вегасі.

38-річний українець двічі відправляв суперника в нокдаун, у 1 та 4 раундах, проте у кінцівці зустрічі Калайджич зумів перехопити ініціативу та здобути перемогу.

У 7 раунді боснієць спочатку відправив українського ексчемпіона у нокдаун, а згодом нокаутував його.

Для Олександра Гвоздика це вже третя поразка у кар'єрі. Раніше харків'янин двічі поступився в чемпіонських боях – Артуру Бетербієву та Давіду Бенавідесу.

Також на вечорі боксу Zuffa Boxing 2 свій поєдинок провів й інший українець, Сергій Богачук. 30-річний вінничанин роздільним рішенням суддів переміг росіянина Раджаба Бутаєва.