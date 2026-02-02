Гвоздик перевершив Калайджича за ударами у програному поєдинку

Колишній чемпіон WBC Олекандр Гвоздик (21-3, 17 КО) завдав більше ударів за американця боснійського походження Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО) у поєдинку, що відбувся в ніч на 2 лютого.

Статистику бою Гвоздик – Калайджич опублікував сайт Compubox.

Під час поєдинку українець наніс більше точних ударів за суперника: 29 точних з 489 нанесених (26,4%) проти 80 точних з 258 нанесених (31%). Олександр переважав Калайджича за кількістю джебів та сильних ударів. Однак відсоток влучності вищий у боснійця.

Нагадаємо, що Гвоздик двічі відправляв Калайджича у нокдаун у першому та четвертому раундах. Наприкінці поєдинку боснієць перехопив ініціативу та у сьомому раунді нокаутував українця.

Для Олександра ця поразка стала третьою в кар'єрі. Раніше Гвоздик двічі програвав у чемпіонських боях Артуру Бетербієву та Давіду Бенавідесу.

В іншому поєдинку на вечорі боксу Zuffa Boxing 2 українець Сергій Богачук роздільним рішенням суддів переміг росіянина Раджаба Бутаєва.