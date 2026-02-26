Тепер ти говориш моєю мовою: Шакур відреагував на виклик Гарсії щодо очної битви

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон відповів на виклик володаря титулу WBC у напівсередньому дивізіоні Раяна Гарсії.

Свою реакцію він опублікував у соцмережі X.

У ніч з 21 на 22 лютого Гарсія переміг Маріо Барріоса, після чого з рингу висловив бажання побитись з непереможним земляком. Згодом він дав декілька інтерв'ю з подібними меседжами, а напередодні публічно звернувся до Шакура.

"Забудь про все це лайно з проміжною вагою. Давай зробимо це по-справжньому. Я хочу забрати твій пояс – просто вирвати його з твоїх рук. Тим, хто переживає через ліміт у 140 фунтів (перша напівсередня вага), скажу так: у мої плани й так входило перемагати у цій вазі. Поки немає пункту про регідратацію, ми рухаємося вперед. Допінг-тести включені обов'язково – я ніколи від них не ховався. Те, що Шакур припускає, ніби я на стероїдах – це наклеп. Тож раджу тобі притримати язика. Я знаю, що десь глибоко в душі ти наляканий, і тобі справді варто боятися. Я йду за тобою. Бійся Господа", – написав Гарсія.

Стівенсон не забарився з відповіддю. Він заявив, що готовий прийняти виклик.

"О, тепер ти говориш моєю мовою. Я проти Раяна в 140 фунтах наступним? Я хочу такі самі тести, яких вимагав Білл Хейні. Те, що Раян вживає стероїди – це моя думка, а за думку до суду не подають. Ти ж боксер, чемпіон, що це взагалі за тактика з позовами? Зробімо це у першій напівсередній, невдахо", – написав Шакур.

Зазначимо, що Стівенсон свій останній бій провів на початку лютого, коли здолав Теофімо Лопеса одностайним рішенням суддів. Всього на профі-рингу він провів 25 боїв, у яких здобув усі перемоги.

Після цього американець піднявся у трійку рейтингу боксерів P4P від The Ring. Вище за нього розташовуються тільки Олександр Усик і Наоя Іноуе.