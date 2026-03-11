Українська правда
Пол хоче побитись із чемпіоном світу, який провалював тест на допінг

Софія Кулай — 11 березня 2026, 14:30
Джейк Пол
instagram.com/jakepaul

Боксер і шоумен Джейк Пол (12-2, 7 КО) висловив бажання побитись із чемпіоном світу за версією WBC у напівсередній вазі Раяном Гарсією (25-2, 20 КО).

Його цитує Boxing news 24/7.

Кривдник Майка Тайсон знайшов спільну рису у собі та 27-річному земляку.

"Я ніколи з ним не бився (з Маріо Барріосом – прим. ред.), але я точно бився б із Раяном. Я вважаю, що його виступ був дуже хорошим і, мабуть, одним із найкращих за останній час. Попри наші конфлікти в минулому, я був дуже радий за нього.

Що мені подобається в Раяні Гарсії, схоже на мене – він завжди говорить те, що думає. Він не боїться наслідків, коли каже прямо те, що думає, і бере за це відповідальність", – заявив Пол-молодший.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого 2026 року Гарсія переміг Маріо Барріоса за одноголосним рішенням суддів (119-108, 120-107 та 118-109). Натомість Джейк у своєму крайньому бою нищівно був розбитий Ентоні Джошуа.

Зазначалось, що Джейк може достроково завершити кар'єру після нокауту від Ей Джея.

Раніше Гарсія розкрив суму, яку йому запропонували за бій з Полом-молодшим.

