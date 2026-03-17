Гарсія: Чемпіон світу має битися регулярно

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) заявив про труднощі у підборі наступного опонента. Суперники уникають поєдинку з американцем.

Його слова передає BoxingNews24.

Гарсія має обмежені варіанти наступного поєдинку, тож Теофімо Лопес залишається головним претендентом.

"У мене не так багато варіантів. Девін Хейні мене уникає, Шакур теж мене уникає, тож у мене лишається один варіант. Але Теофімо буде важко піднятися до 147 фунтів, хоча він сказав, що готовий. Зараз я чемпіон світу. Я вважаю, що чемпіон світу має битися регулярно", – сказав Гарсія.