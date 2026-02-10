Усик дізнався місце в рейтингу P4P від The Ring: є зміни у трійці найкращих

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Список за 9 лютого опублікувало видання в соцмережі X

Перші дві сходинки зберегли Олександр Усик і японець Наоя Іноуе. На третє ж місце після перемоги над Теофімо Лопесом піднявся Шакур Стівенсон.

Він посунув Джессі Родрігеса. Нових боксерів у десятці найкращих не з'явилось при цьому, але відбулись ще деякі зміни.

Рейтинг P4P від The Ring

Олександр Усик Наоя Іноуе (7) Шакур Стівенсон (3) Джессі Родрігес (4) Дмитро Бівол (5) Артур Бетербієв (6). Дзунто Накатані Давід Бенавідес Девін Хейні Оскар Колласо

Зазначимо, що pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, що вперше Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року.