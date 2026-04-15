Бенн та Гарсія ведуть переговори про бій

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) та Конор Бенн (24-1, 14 KO) просунулися в переговорах щодо проведення поєдинку.

Про це повідомляє BoxingScenе з посиланням на власні джерела.

Дата та місце проведення ще не визначені, хоча орієнтовним варіантом є серпень. Бій транслюватиметься на Netflix або DAZN.

Напередодні Бенн у 10-раундовому поєдинку здобув перемогу над Реджисом Прогрейсом одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса

Нагадаємо, що раніше Гарсія раніше кидав виклик Теренсу Кроуфорду. Він заявляв, що непереможений "Мисливець" є переоціненим боксером.