Чемпіон світу кинув виклик Кроуфорду, назвавши його переоціненим боксером

Володар пояса WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) поділився думками про колишнього абсолюта у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Його слова передає Essentially Sports.

Американський боксер піддав сумніву велич непереможного земляка. Він заявив, що є кращим бійцем і запропонував розділити ринг екслідеру рейтингу P4P.

"Не думаю, що він такий хороший, як його хвалять. Можна сперечатися, але я кращий боєць. Швидший, сильніший, я у своєму піку. Він не виглядав добре у своєму останньому бою. Я можу битися з ним у першій середній вазі, якщо він захоче. Так, я вважаю, що Кроуфорд переоцінений. Я не думаю, що він коли-небудь бився з бійцем покоління", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Теренс Кроуфорд здобув перемогу над Саулем Альваресом одноголосним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу в новій для себе ваговій категорії. У грудні американець оголосив про завершення кар'єри.

Раніше він назвав найважчого суперника в кар'єрі. Непереможний боксер виділив кубинського опонента.