Тримай мій пояс теплим: Бенн кинув виклик чемпіону світу

Британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) назвав суперника, з яким хоче провести титульний бій.

Своє бажання він висловив в соцмережі X.

29-річний боєць після перемоги над Реджисом Прогрейсом (30-4, 24 КО) кинув виклик чемпіону WBC в напівсередній вазі Раяну Гарсії (24-2, 20 КО).

"Гарсія, я хочу свій пояс. Я хочу свій пояс. Тримай мій пояс теплим. Вересень, поїхали. Будь-якого дня тижня, хоч двічі в неділю. Десять раундів – легко. Гарсія, ти наступний. Тримай мій пояс теплим", – сказав Бенн.

Зазначимо, що Конор переміг одностайним рішенням суддів (тричі по 98:92). Після поразки американець оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що сам Раян Гарсія раніше кидав виклик Теренсу Кроуфорду. Він заявляв, що непереможений "Мисливець" є переоціненим боксером.