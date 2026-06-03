Про це недостатньо сказано: британський тренер назвав якість Усика, яка його вразила після битви з Верховеном

Джо Галлахер висловився про непросту перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає BOXING NOW.

Британський тренер заявив, що був вражений психологічною стійкістю українського боксера. Фахівець вважає, що експерти, обговорюючи цей бій, забувають про події, які відбувались паралельно, а саме – масований ракетний обстріл України, де перебувала його родина.

"Мені здається, що недостатньо сказано про те, як Усик тримався перед боєм, коли йому зателефонували та повідомили, що його родина під обстрілом, що вони в укритті. Його дочка в укритті. І він зберіг налаштування, щоби продовжити поєдинок. Це дуже важко, і я думаю, що про це недостатньо сказано. Й Олександр сказав в інтерв'ю, що він розмовляв зі своєю донечкою. Вони ховались. Вони були в укритті. Його дружина була в укритті. І все, чого він хотів, це просто вийти, сісти у літак і полетіти рятувати свою сім'ю, забезпечити їхній захист, а не стояти на рингу та чути виклик від Кабаєла. І я просто подумав про його психологічну рішучість, щоб вийти туди та зробити все, що він зробив, у міру своїх можливостей, попри все це. Я думаю, багато хто б сказав: "Слухайте, я лечу до своєї сім'ї, мені не потрібні гроші". Але він вирішив продовжити захід, побачивши, які зусилля доклали Його Високоповажність та команди Sela та The Ring, щоб організувати це шоу біля пірамід", – сказав Галлахер.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом Ріко Верховена за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на картках суддів – 94:96 і двічі по 95:95.

Напередодні WBC і WBA оновили свої рейтинги. В них уперше опинився нідерландський кікбоксер, якого здолав Усик.