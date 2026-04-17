Ексчемпіон світу назвав фаворита потенційного поєдинку Джошуа – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про потенційний бій ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти колишнього чемпіона Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

"Я думаю, що Ей Джей буде аутсайдером у цьому матчі. Я думаю, що Ф'юрі – фаворит, особливо після того виступу з Махмудвим. Він спокійно розпочав бій, діяв впевнено, не поспішав і, як і раніше, виглядає добре.

Насправді я заздрю ​​йому: 16 місяців поза рингом, а він приходить і показує такий виступ. Так, він бився з Махмудовим, це не боксер рівня чемпіона світу, але це все одно 12 раундів хорошої роботи", – сказав Фроч.