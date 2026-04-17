Я хочу реабілітуватися: ексчемпіон світу запропонував Джошуа провести трилогію

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) висловив бажання провести третій бій проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає Boxing Scene.

Американець заявив, що недооцінив Ей Джея в реванші. Він хоче трилогію та знову сподівається стати чемпіоном світу.

"Я думаю, що має бути трилогія з Джошуа. Я дозволив йому бити мене у другому бою, бо був ідіотом, я мав поставитися до того поєдинку серйозніше. Я точно переможу його, 100%. Я хочу реабілітуватися. Я віддав наш реванш, коли важив майже 300 фунтів. Я був не у формі, і все одно пройшов 12 раундів. Я думаю, люди не бачили найкращу версію мене. Я також недооцінив його та не поставився серйозно. Так, це моя вина, але чи є спокута?

Чи можемо ми змінити це? Чи можемо ми знову стати чемпіонами? Так, можемо. Треба лише віра, дисципліна і робота, мій час прийде. Зараз я думаю, що ключ – це терпіння, і мені потрібно залишатися мотивованим і дисциплінованим. Це головне. Якщо ти недисциплінований, усе зламається. Саме це і сталося зі мною в бою з Джошуа. Можливо, ми зможемо зробити трилогію після його наступних боїв", – сказав Руїс.