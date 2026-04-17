Перемога буде рішенням суддів: екстренер Вайлдера поділився очікуваннями від битви Джошуа – Ф'юрі

Американський тренер Малік Скотт висловився про можливий бій Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає Fight Hub TV.

Фахівець оцінив їхню словесну перепалку після перемоги "Циганського короля" над Арсланбеком Махмудовим. Тоді Ф'юрі кинув виклик Ей Джею, проте він публічно його не прийняв, відповідаючи з рингсайду.

"Я цього очікував. Якщо пам'ятаєте, коли Джошуа бився із Джозефом Паркером, Деонтей Вайлдер хотів прийти на бій. Вони тоді планували зустрічатися. Вайлдер сказав: "Я прийду лише за умови, що ми зможемо це просувати – вийдемо в ринг після бою та влаштуємо дуель поглядів". А Ентоні відповів: "Абсолютно ні, я не хочу, щоб Вайлдер виходив зі мною на ринг". Йому це просто не подобається. Але це дивно: тоді йому це не подобалося, а коли він бився з Володимиром Кличком, українцю дозволили зайти в ринг і стати з ним обличчям до обличчя.

Тобто все залежить від обставин: як Джошуа оцінює ситуацію, суперника й те, що відбувається в конкретний момент. Треба також пам'ятати, що Ентоні Джошуа – це не просто боєць, який безперервно тренується та виступає. Він пережив дуже складний період у житті, і досі відновлюється після цього. Але з іншого боку, якщо ти опиняєшся в ситуації, коли тебе всі викликають на бій… Ми ж усі знали, що зробить Тайсон Ф'юрі після поєдинку. Ти сидиш біля рингу – ти ж розумієш, що буде. А Ентоні просто сидить осторонь, ніби він тут головний", – сказав Скотт.