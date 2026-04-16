Гірн порівняв табір Усика та Канело: Це доісторична епоха

Промоутер Едді Хірн поділився враженням від тренувального табору чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Ring.

Він порівняв його із табором, який 4-5 років тому влаштовував зірковий мексиканець Сауль Альварес.

"Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом та Річардом Шафером, і вони говорили про Канело. Чотири чи п'ять років тому Канело задавав стандарти тренувальних таборів. Його тренувальний табір – це доісторична епоха порівняно з тим, що я бачив у Валенсії. Тож ці речі постійно розвиваються", – сказав функціонер.

Голова компанії "Matchroom Sport" назвав Усика надлюдиною, якому Бог подарував талант, а також відзначив шалену витривалість непереможеного українця.

Гірн додав, що ця феноменальність Олександра може позитивно вплинути на Ентоні Джошуа, який тренується в одному таборі з українським боксером.

"Я думаю, що це просто виведе Ей Джея на інший рівень. Просто тренування в такому середовищі з ним дуже допомагають", – наголосив промоутер Ей Джея.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Ентоні до попереднього двобою проти Джейка Пола, у якому британець нокаутував шоумена у шостому раунді.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Нещодавно український чемпіон висловився про тренувальний табір із британцем.