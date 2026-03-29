Франклін – про поразку нокаутом від Ітауми: Я відчував, що міг би піднятися, але вони зупинили бій

Джермейн Франклін (24-3, 15 КО) висловився про дострокову поразку нокаутом від Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його цитує Boxing King Media.

Американський боксер зізнався, що трохи не дотримався плану, який йому поставив тренер. Внаслідок чого він пропустив удар та опинився на канвасі рингу.

"Мені здається, я трохи відійшов від плану тренера на бій. Я пропустив удар і впав. Я відчував, що міг би піднятися, але вони зупинили бій", – сказав Джермейн.

Франклін розповів, куди рухатиметься далі після фіаско від "Нового Майка Тайсона".

"Можливості безмежні. Я ніколи не був із тих, хто здається, тому просто почну все спочатку. Треба дещо змінити", – відповів американець.

Після поєдинку стало відомо, що Ітаума може стати обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Фабіо Вордлі. Останній 9 травня 2026 року у Манчестері поб'ється проти Даніеля Дюбуа. Це буде перший захист чемпіонського поясу для Фабіо, який отримав його без будь-якого двобою, а просто на тлі відмови від нього Олександра Усика.

Водночас промоутер Френк Воррен запевнив, що у майбутньому Ітаума битиметься за титул чемпіона світу.