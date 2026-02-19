Усім плювати на цей бій, – Ф'юрі назвав поєдинок, від якого відмовиться Усик

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2, 24 КО) розповів, що Олександр Усик (24-0, 19 КО) ніколи не погодиться вийти у ринг проти німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова наводить Boxing News online.

"Циганський король" впевнений, що це протистояння не матиме жодної фінансової цінності.

"Якщо Усик поб'ється з Кабаєлом, то кому яка різниця? Усім плювати на цей бій. Він не продасться, ніхто не буде в ньому зацікавлений. Кабаєл заслуговує на титульний бій, але я не думаю, що Усик дасть його йому, тому що їхній поєдинок не продасться, там не буде реальних грошей", – заявив Тайсон.

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала Олександра провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Кабаєла. Непереможений українець повинен провести цей двобій одразу після добровільного захисту титулу.

33-річний Кабаєл 10 січня 2026 року переміг польського суперника Даміана Книбу, який до цього володів переможною серією у 17 звитяг (11 – нокаутом). Натомість Усик у липні 2025-го вдруге здолав британця Даніеля Дюбуа.

Водночас Ф'юрі, який 11 квітня поб'ється проти росіянина Арсланбека Махмудова, переконаний, що Усик буде ініціатором проведення трилогії. У двох минулих боях британець програв за рішенням суддів. Також промоутер Френк Воррен додав, що Тайсон хоче втретє вийти у ринг проти боксера з Криму.