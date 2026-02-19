Всі відвернулися від мене, – Ф'юрі шокував реакцією родини на його рішення повернутись у ринг

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2, 24 КО) розповів, що його родина негативно сприйняла його рішення відновити професійну кар'єру боксера.

Його слова цитує Daily Mail.

Уся сім'я відвернулась від "Циганського короля". За словами британця, його батько, брати та навіть кохана дружина Періс перестали спілкуватись із ним.

Також Тайсон додав, до скількох років готовий боксувати на профі-рингу.

"Мій батько деякий час не розмовляв зі мною. Мої брати перестали зі мною спілкуватися, навіть Періс. Всі відвернулися від мене. Ніхто не хотів, щоб я повертався, і вони це чітко дали зрозуміти… Але це моє рішення і моє життя. Це моє рішення, але, мабуть, трохи егоїстичне. Просто я найщасливіший, коли перебуваю на рингу і розважаю людей, і не маю наміру зупинятися найближчим часом. Я, мабуть, буду битися до 50 років, я б сказав", – заявив Ф'юрі.

Тайсон зізнався, що повернувся у бокс, адже любить цей вид спорту. Британський супертяж запевнив, що боксує не тому, що витратив усі зароблені раніше гроші, а тепер мусить ризикувати здоров'ям заради зайвого фунта.

Востаннє Ф'юрі виходив на ринг ще у грудні 2024-го, коли вдруге поспіль програв Олександру Усику.

Перший бій Тайсона після камбеку у ринг запланований на 11 квітня 2026 року. Його суперником буде росіянин, який виступає за Канаду, Арсланбек Махмудов. Поєдинок відбудеться на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Напередодні очного протистояння Махмудов звернувся до британської публіки.