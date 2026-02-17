В кінці року він благатиме мене про бій, – Ф'юрі зробив заяву про трилогію з Усиком

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі висловився щодо можливої третьої битви з Олександром Усиком.

Про це він повідомив на пресконференції до бою з Арсланбеком Махмудовим.

Британець має впевненість, що цього разу він точно здолає українського боксера. Ба більше, Ф'юрі переконаний, що саме Усик буде ініціатором проведення трилогії.

"Якщо ми знову битимемося з Усиком, знаю, що я отримаю перемогу цього разу. Ми не розмовляли з ним, але я можу гарантувати вам, що в кінці року він благатиме мене про бій. Адже "Циганський Король" приносить багато грошей. Той, хто б'ється зі мною, стає дуже багатим", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня. Це буде перший бій британця після двох поразок від Усика.

Поступившись удруге, "Циганський король" заявляв, що йде остаточно з боксу. Проте після річної паузи вирішив повернутись.

Нагадаємо, що протягом професійної кар'єри Тайсон Ф'юрі провів 37 поєдинків. У них він здобув 34 перемоги при одній нічиїй і двох поразках.