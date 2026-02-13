Воррен: Ф'юрі хоче знову битися з Усиком

Промоутер Френк Воррен заявив, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) націлиться на бій проти свого давнього суперника Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає Sky Sports.

"Він хоче бути найкращим. Так завжди було. Він сказав мені, що хоче знову битися з Усиком.

Тайсон – боєць. Він це любить. Він ходить у спортзал, і коли береться за серйозну підготовку, він хоче бачити кінцевий результат, і кінцевий результат для нього — це бій.

Як на мене – йому не потрібно битися. Він закріпив свою спадщину. Але він продовжує битися і стане чудовим доповненням до надважкої ваги. У нього сильна особистість. На нього йдуть глядачі, це великий, дуже великий момент у його кар'єрі.

Якщо він збирається повертатися, я волів би, щоб це сталося зараз, а не через чотири-п'ять років, коли його можливості, ймовірно, вже зменшаться.

Ф'юрі – Вордлі? Це хороший бій. Фабіо боксуватиме наприкінці квітня – на початку травня. Незабаром ми оголосимо його суперника", – сказав Воррен.