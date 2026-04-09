Ф'юрі: Слід організувати бій з Джошуа якомога швидше

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) готовий до бою проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає ESPN.

"Циганський король" звернувся з рішучим проханням до Ей Джея не битися найближчим часом.

"Цей поєдинок мав відбутися вже безліч разів за останні 10 років, але то хтось встигав провести ще один бій, то когось нокаутували або травмували. Я вважаю, що нам слід організувати цей бій якомога швидше, поки знову щось не сталося. Проблема в тому, що у надважкій вазі в боксі може статися що завгодно, легких поєдинків не буває. А якщо тебе нокаутують, то все – кінець, все скінчено. Я хочу наступного бою, і я впевнений, що Ей Джей відчуває те саме", – сказав Тайсон.

Також Ф'юрі закликав Джошуа не зволікати та погодитись на бій з ним якомога швидше.

"Забудь про Вайлдера, він уже тінь самого себе, забудь про всіх інших. Дайте мені пройти бій у суботу, і ми організуємо цей поєдинок до кінця року. Я був поза рингом довше за нього – 16 місяців. Давайте зробимо це, давайте станцюємо", – сказав Фʼюрі.

Наступний бій Тайсона відбудеться 11 квітня на "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Лондоні. Його суперником стане Арсланбек Махмудов.

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Наприкінці березня британський супертяж закрив двері свого тренувального табору, а новозеландський боєць Джозеф Паркер запевнив, що у цьому протистоянні усі побачать найкращу версію "Циганського короля".