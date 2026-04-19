Він буде пропускати на ближній дистанції: олімпійський призер спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Колишній британський супертяж Девід Прайс (25-7, 20 KO) поділився думками про потенційне протистояння Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Seconds Out.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 вважає фаворитом "Циганського короля". Він прогнозує йому перемогу рішенням суддів.

"Я думаю, що Ф'юрі виграє цей бій за очками. Я завжди це казав. Я думаю, що він просто дуже добре використовуватиме перевагу в габаритах проти Джошуа. Він буде пропускати на ближній дистанції. Потужність ударів Ентоні Джошуа в середньому діапазоні дуже хороша.

Але Тайсон Ф'юрі може довго тримати його на відстані. Знаєте, в обох чудова витривалість, але Тайсон Ф'юрі такий розслаблений на рингу. Це як прогулянка парком. Я думаю, що він виграє за очками. Вони обидва вже не такі хороші, як колись, але вони все ще топові бійці. Це все ще чудовий бій", – сказав Прайс.