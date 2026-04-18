Він здатний його нокаутувати: ексчемпіон світу назвав переможця битви Джошуа – Ф'юрі

Американський супертяж Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) висловився про потенційний поєдинок між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

На думку колишнього чемпіона світу, Ей Джей є фаворитом цього протистояння. Він вважає, що той має всі шанси достроково здолати "Циганського короля".

"Якщо цей бій відбудеться, я думаю, що Ентоні Джошуа переможе. Думаю, що він здатний його нокаутувати. Якщо він буде тиснути та не дозволить Тайсону Ф'юрі боксувати у своїй манері та грати у свої маленькі ігри, які він любить, тоді, думаю, Джошуа може виграти.

Думаю, багато бійців дивляться на минуле Джошуа, на те, через що він пройшов, на його поразки. Але кожен боєць може повернутися. Кожен бій відрізняється. Стиль визначає бій, тому це одна з причин, чому його недооцінюють. Але будь-хто може повернутися сильнішим. Багато фанатів критикують тебе за один бій, але не цінують інші хороші поєдинки, які ти провів", – сказав Руїс.