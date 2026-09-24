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На 99,9% усі питання вже вирішено: Воррен – про бій Ф'юрі з Джошуа

Олександр Булава — 24 вересня 2026, 13:50
На 99,9% усі питання вже вирішено: Воррен – про бій Ф'юрі з Джошуа

Промоутер Френк Воррен заявив, що команди британських ексчемпіонів світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) узгодили майже всі умови майбутнього бою.

Про це промоутер розповів у коментарі Boxnation.

"Чи відбудеться бій у Кардіффі 11 грудня? Наразі я нічого конкретного сказати не можу. Знаєте, навколо цього багато спекуляцій. Домовитися про все більше чи менше вдалося, але оголошувати це не мені, а ти хто займається організацією. Тож вони разом із Його Високоповажністю Туркі Аль-Айшейхом зроблять офіційну заяву, коли вважатимуть за потрібне. Але, гадаю, на 99,9% усі питання вже вирішено, і ми просто рухаємося далі.

Про цей бій говорять уже дуже давно – багато років. Останні кілька місяців усе це стало втомливим і нудним. Просто влаштуйте цей бій. Нікого не хвилюють промоутери, дати чи будь-які інші деталі. Люди просто хочуть побачити їх на рингу й дізнатися, хто з них кращий", – розповів Воррен.

Зазначимо, що Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на поєдинок у четвертому кварталі 2026 року. За останньою інформацією, вони проведуть очне протистояння 11 грудня в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні Джон Ф'юрі висловився про відносини свого сина з Ей Джеєм. Він розповів, чи Тайсон поважає Ентоні.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

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