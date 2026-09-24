На 99,9% усі питання вже вирішено: Воррен – про бій Ф'юрі з Джошуа

Промоутер Френк Воррен заявив, що команди британських ексчемпіонів світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) узгодили майже всі умови майбутнього бою.

Про це промоутер розповів у коментарі Boxnation.

"Чи відбудеться бій у Кардіффі 11 грудня? Наразі я нічого конкретного сказати не можу. Знаєте, навколо цього багато спекуляцій. Домовитися про все більше чи менше вдалося, але оголошувати це не мені, а ти хто займається організацією. Тож вони разом із Його Високоповажністю Туркі Аль-Айшейхом зроблять офіційну заяву, коли вважатимуть за потрібне. Але, гадаю, на 99,9% усі питання вже вирішено, і ми просто рухаємося далі.

Про цей бій говорять уже дуже давно – багато років. Останні кілька місяців усе це стало втомливим і нудним. Просто влаштуйте цей бій. Нікого не хвилюють промоутери, дати чи будь-які інші деталі. Люди просто хочуть побачити їх на рингу й дізнатися, хто з них кращий", – розповів Воррен.