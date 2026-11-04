Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Це було б божевіллям: британський боксер – про гіпотетичний бій із Усиком

Софія Кулай — 4 листопада 2026, 15:34
Це було б божевіллям: британський боксер – про гіпотетичний бій із Усиком
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Британський боксер важкої ваги Віддал Райлі (14-0, 7 KO) зізнався, що потенційний бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО) став би для нього справжнім божевіллям.

Про це він висловився у коментарі Sky Sports.

"Це було б божевіллям, але я був би в захваті. Такі речі мене справді заводять, викликають величезний азарт. Це було б щось неймовірне! Але історія показує: той, хто переходить у вищу вагову категорію, а потім повертається назад – це вже зовсім інший боєць. Минуло багато часу, до того ж – вік, важкі поєдинки...

Люди часто думають: якщо перемога була розгромною, значить, бій був легким. Це найбільша помилка в боксі. Перемогти Ей Джея двічі, перемогти Ф'юрі двічі – такі речі не минають безслідно для організму, незалежно від того, наскільки переконливими були ці перемоги", – сказав Райлі.

Усик готує два грандіозні поєдинки на 2027 рік. Зокрема, Олександр проявив бажання побитися проти Девіда Бенавідеса у крузервейті. На це вже відреагував непереможений американець.

Очікується, що український боксер може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.

Зазначимо, що Усик залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Читайте також :
Стане його найбільшим досягненням: відомий експерт оцінив важливість бою Усик – Бенавідес
Олександр Усик

Олександр Усик

Стане його найбільшим досягненням: відомий експерт оцінив важливість бою Усик – Бенавідес
Саме в цьому й полягає виклик: Спенсер назвав головну мотивацію Усика повернутись у крузервейт
Він уже не молодшає: ексчемпіон Великої Британії – про рішення Усика змінити вагову категорію
Це не найкраще рішення для нього: непереможений чемпіон – про бій Усика з Бенавідесом
Рой Джонс закликав Бенавідеса прийняти бій з Усиком

Останні новини