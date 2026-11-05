Хоче заробити грошей: Нельсон пояснив повернення Усика в крузервейт

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон вважає, що в Олександра Усика (25-0, 16 КО) не буде проблем зі зміною вагової категорію та повернутися до крузервейту.

Його слова передає Boxing News.

На думку британського експерта, український боксер цілком здатний знову вкластися в ліміт першої важкої ваги та успішно виступати в цій категорії.

Зокрема, Нельсон звернув увагу на фізичну форму Усика, яку той продемонстрував під час вечора боксу Канело — Мбіллі.

"Він вийшов на ринг під час бою Канело, продемонстрував свій прес, і я подумав: "Він без проблем зможе вкластися в потрібну вагу". Якщо він зможе домінувати в першій важкій вазі, потім у надважкій, а після цього знову повернутися до першої важкої й перемагати там, то, на мою думку, це увійде в історію. Йдеться не лише про Бенавідеса – є ще й Джей Опетая. А після цього можна завершувати кар'єру", – зазначив експерт.

Нельсон вважає, що повернення до нижчої вагової категорії може бути зумовлене фінансовими мотивами.

"Усик хоче заробити грошей. Попри те, що Олександр – найкращий суперважковаговик світу, він заробив не стільки, скільки Ф'юрі чи Джошуа". Тому він прагне до фінансово вигідних поєдинків. Це бої з високим ризиком і незначною винагородою з погляду спортивного статусу, адже його суперники не мають таких титулів, як у нього. Приклад – останній бій проти Ріко Верховена, який він ледь не програв. Тож я цілком розумію його рішення. Це вдалий крок як з погляду бізнесу, так і з погляду історії", – підсумував Нельсон.

Очікується, що український боксер може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.

Зазначимо, що Усик залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.