Британський супертяж оцінив виступ Ф'юрі в першому бою після повернення з пенсії

Девід Аллен (25-8-2, 20 KO) висловився про перемогу Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO).

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Британський боксер, який минулої осені поступився цьому росіянину, вважає виступ "Циганського короля" непереконливим. Він заявив, що його земляк справедливо переміг, але при цьому продемонстрував посередній рівень.

"Після перегляду цього бою складно щось сказати, тому що Тайсон неймовірно талановитий. Він розумний. І на перший погляд, він не дуже добре виступив. Я вважаю, що це був справді посередній виступ з його боку. Але я думаю, що Махмудов – збитий льотчик. Я думаю, що він був вже підбитий, коли я боксував з ним у жовтні, тому я був дуже розчарований через поразку. Гадаю, що його амбіції зникли.

Я думаю, що Махмудов виграв три раунди, може, чотири. Напевно виграв перший і другий, я думаю, сьомий і можна було б віддати йому ще один раунд, тому що Тайсон... Це було повільно. Ніби Чісора – Вайлдер. Коли ти розумієш, що їхні найкращі дні минули. Вони були просто дуже повільні. А для мене, як для шанувальника боксу, як для людини, яка добре знається на боксі, цей бій був надто повільним. Темп був повільним. Махмудов не вистоїть 12 раундів з кимось з топ-5 бійців світу", – сказав Аллен.