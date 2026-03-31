Хргович та Аллен провели битву поглядів

Олександр Булава — 31 березня 2026, 21:14
DAZN

Володар титулу WBO International у надважкій вазі хорват Філіп Хргович (19–1, 14 КО) та британець Девід Аллен (25–8–2, 20 КО) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє DAZN.

Бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.

33-річний хорват проведе третій поєдинок після поразки від Даніеля Дюбуа, якої він зазнав у червні 2024 року. Хргович у квітні 2025-го переміг Джозефа Джойса, здобувши титул WBO International. Через кілька місяців "Кам'яна людина" захистив пояс у поєдинку з Девідом Аделеє.

Аллен свій останній бій провів у лютому 2026 році, коли у першому раунді нокаутував француза Каріма Берреджема.

