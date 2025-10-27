Українська правда
Він постійно стає кращим: Аллен – про потенційний бій Усика та Вордлі

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 19:24
Британський надважковаговик Девід Аллен (24−7−2, 19 KO) оцінив потенційний бій тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує боксера Seconds Out.

Аллен спарингував з Усиком, тому має всі можливості оцінити, як Вордлі буде протистояти українцю.

"Чесно кажучи, не можна виключати Вордлі. Він такий підтягнутий, міцний, б'є так сильно і має таке бажання бити, що не можна його виключати, але чи можу я уявити, як він переможе Усика? Не зовсім. Не можу уявити, щоб він наблизився до нього.

Але я був упевнений, що Паркер його переможе, тому, так, я маю підняти руки. Я дуже, дуже, дуже помилявся. Він постійно стає кращим", – сказав Аллен.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій.

Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині. Зазначимо, що Мозес Ітаума дав свою оцінку поєдинку. Також Тайсон Ф'юрі засмучений поразкою Паркера.

