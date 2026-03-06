Аллен: У Ф'юрі не повинно виникнути жодних проблем із Махмудовим

Британський боксер Девід Аллен (25-8-2, 20 КО) оцінив протистояння ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Його слова передає Boxing News 24/7.

"Так, я насправді не впевнений. Я боксував з Махмудовим. Я ніколи не вигравав титул чемпіона Великої Британії, але справді думав, що іншого вечора я б його переміг", – сказав він.

Аллен не вважає Махмудова боксером світового класу, але він може створити проблеми Ф'юрі, який тривалий час не боксував.

"Я б назвав Махмудова небезпечним, але б не сказав, що він надважковаговик світового класу. Він ідеально підходить для повернення Тайсона. Але Ф'юрі постарів, плюс був бездіяльним. Проте у нього не має виникнути жодних проблем. Якщо у нього виникнуть проблеми з Махмудовим, це означатиме, що його час пішов", – розповів Аллен.

Зазначимо, що бій відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Раніше Махмудов, який представляє Канаду, висловився про майбутнє протистояння. Він заявив, що готовий здійснити великий апсет.