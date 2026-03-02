Білий носоріг: WBO осоромилась з поясом для Вордлі

Чемпіон Світової боксерської організації (WBO) у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) заявив, що WBO надіслала йому неправильний пояс.

Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.

WBO надіслала британському боксеру його новий титул поштою, але в ньому була одна явна помилка.

"Це сталося десь три-чотири тижні тому. Мені його доставили, і мій менеджер Майкл Офо приніс його до спортзалу, де я тренувався. Він не відкривав коробку, бо, очевидно, хотів, щоб це зробив я. Я відкрив її, і все було гарно і блискуче, класно. Збоку були медальйони, на одному була дата, коли я виграв титул, а на іншому було написано "Фабіо Вордлі – Білий носоріг". Я подумав: "Що, в біса, тут відбувається?", – сказав боєць.

У Вордлі немає боксерського прізвиська, але його земляк Девід Аллен відомий як "Білий носоріг".

"Мені знадобився деякий час, щоб помітити, що вони помилилися. Я дивився на нього, думав, що він виглядає круто, показував своєму тренеру тощо. Потім я придивився трохи уважніше, побачив там "Білий носоріг" і подумав: "Дейв Аллен не вигравав цей пояс. Моє єдине припущення полягає в тому, що вони писали "Білий комірець". Це навіть не моє прізвисько, тому я навіть не знаю, чому вони його туди написали. Я сам себе підставив. Але вони надіслали мені новий, переробили його, я перевірив, і все гаразд — більше немає Дейва Аллена У мене новий титул. На ньому написано "Фабіо Вордлі", – розповів Вордлі.

Нагадаємо, Фабіо мав статус тимчасового чемпіона WBO після перемоги над Джозефом Паркером, однак через відмову українського чемпіона Олександра Усика від титулу, його підвищили до повноцінного чемпіона цієї організації.

Свій наступний бій британець проведе 9 травня проти Даніеля Дюбуа