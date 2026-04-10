Фʼюрі та Махмудов пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою

У п'ятницю, 10 квітня, колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) та росіянин Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) пройшли офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Фʼюрі показав 121,5 кг, тоді як Махмудов виявився трохи легшим – 120,2 кг.

Зазначимо, що бій Тайсона та Махмудова відбудеться у Лондоні 11 квітня. Британець сподівається, що цей поєдинок стане першим кроком до повернення чемпіонського титулу.

Також напередодні стало відомо, що Фʼюрі вийде на бій з Махмудовим у боксерках, присвячених Ріккі Гаттону.

Раніше "Циганський король" відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.