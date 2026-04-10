Ф’юрі вийде на бій з Махмудовим у боксерках на честь Ріккі Гаттона

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) вийде на бій з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO) у боксерках, присвячених Ріккі Гаттону.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Ексклюзивне взуття було виготовлене спеціально для Ф'юрі. На боксерках нанесений логотип Гаттона з синіми елементами, що символізують підтримку та підвищення обізнаності щодо психічного здоров'я.

Ф'юрі мав тісну дружбу з Гаттоном до його смерті. Тож таким чином "Циганський король" вирішив віддати шану видатному боксеру.

Нагадаємо, що Ріккі Гаттон несподівано пішов з життя 14 вересня 2025 року. Згодом слідство встановило, що колишній чемпіон світу вчинив самогубство.

Зазначимо, що бій Тайсона та Махмудова відбудеться у Лондоні 11 квітня. Британець сподівається, що цей поєдинок стане першим кроком до повернення чемпіонського титулу.