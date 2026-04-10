Ф'юрі: Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше?

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) заявив, що бій з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO) стане його перший крок до повернення чемпіонського титулу.

Його слова передає ВВС.

"Рано чи пізно цим так званим чемпіонам світу за алфавітом доведеться битися зі мною. Їх переслідуватимуть і знищуватимуть. З ким вони будуть битися за гроші? Я – людина, яка займається грошима.

Хто б не володів поясами, до кінця року будуть на колінах благати мене. Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше? ChatGPT сказав, що ніхто.

Я зроблю з Махмудова приклад. Він великий хлоп, зріст шість футів сім дюймів. Я відірву йому голову від плечей. Він битиметься з великим Тайсоном Ф'юрі", – розповів Фʼюрі.