Ф'юрі: Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше?
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) заявив, що бій з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO) стане його перший крок до повернення чемпіонського титулу.
Його слова передає ВВС.
"Рано чи пізно цим так званим чемпіонам світу за алфавітом доведеться битися зі мною. Їх переслідуватимуть і знищуватимуть. З ким вони будуть битися за гроші? Я – людина, яка займається грошима.
Хто б не володів поясами, до кінця року будуть на колінах благати мене. Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше? ChatGPT сказав, що ніхто.
Я зроблю з Махмудова приклад. Він великий хлоп, зріст шість футів сім дюймів. Я відірву йому голову від плечей. Він битиметься з великим Тайсоном Ф'юрі", – розповів Фʼюрі.
Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.
Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.
Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.