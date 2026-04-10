Ф'юрі: Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше?

Олександр Булава — 10 квітня 2026, 13:28
Ф'юрі: Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше?
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) заявив, що бій з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO) стане його перший крок до повернення чемпіонського титулу.

Його слова передає ВВС.

"Рано чи пізно цим так званим чемпіонам світу за алфавітом доведеться битися зі мною. Їх переслідуватимуть і знищуватимуть. З ким вони будуть битися за гроші? Я – людина, яка займається грошима.

Хто б не володів поясами, до кінця року будуть на колінах благати мене. Це мій шостий стадіонний бій поспіль. Хто робив таке раніше? ChatGPT сказав, що ніхто.

Я зроблю з Махмудова приклад. Він великий хлоп, зріст шість футів сім дюймів. Я відірву йому голову від плечей. Він битиметься з великим Тайсоном Ф'юрі", – розповів Фʼюрі.

Бій між боксерами відбудеться 11 квітня в Лондоні.

Це буде перший поєдинок для Тайсона після відновлення кар'єри боксера, яку він вчергове завершив після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му.

Раніше Ф'юрі відреагував на заяву Олександра Усика про бажання побитися з ним у своєму прощальному поєдинку, провівши трилогію.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Вордлі оцінив перспективи Ф'юрі стати чемпіоном світу
Ф'юрі – Махмудов: усе, що варто знати про битву "Циганського короля" проти "Лева"
Ексчемпіон світу назвав найбільш переоціненого боксера сучасності
Ф'юрі здивував заявою щодо можливого бою з Джошуа

